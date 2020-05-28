Validen kritik uyarı: Corona vakaları artmaya başladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde corona virüsü vaka sayısında artış yalandığını dile getirdi.

Vali Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim” dedi.

Baruş, “Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et” diyerek uyarılarda bulundu.

17 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Vali Baruş, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da corona virüsü nedeniyle 17 kişi vefat ettiğini İfade etmişti. Kentte ayrıca, 2 bin 646 vatandaş filyasyon çalışmaları kapsamında ekipler ve aile hekimleri tarafından takip edilmiş ve toplam 333 pozitif vaka tespit edilmişti.