Validen uyarı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz!

Vali Bilmez, Van’daki corona virüsü vaka sayısıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

İpekyolu ilçesi Ortanca mahallesindeki taziye bağlantılı vaka sayısının 84’e çıktığını ifade eden Vali Bilmez, vatandaşları uyardı.

“EVDEN ÇIKMAYALIM”

İldeki en riskli dönemin yaşandığını vurgulayan Vali Bilmez, “Riskin farkında olalım, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım” dedi.

Vali; vatandaşlara, taziye ve mevlit gibi etkinlik yapanları 155 Polis ve 156 Jandarma hattına bildirme çağrısı yaptı.

BİR MAHALLE DAHA KARANTİNADA

Öte yandan Özalp ilçesindeki bir mahalle de karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanlara yönelik yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 84 oldu.

* Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılıp, Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne giden 1 kişinin ve bununla temas kuran 1 kişinin (toplam 2 kişi) korona virüs testi pozitif çıktı.

* Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Eğribelen Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Van'daki son durum ise şöyle açıklandı:

* Başkale ilçesi Esenyamaç, Albayrak, Örmetaş mahalleleri ve Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı ve Umut mahalleleri ile Üzengi mezrası, İpekyolu ilçesi Ortanca, Karakoç, Gövelek ve Arıtoprak mahalleleri, Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3, 4. Sokaklar, Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Dabbağolu Sokak, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi. Tedbir amaçlı gözlem altında karantinaya alınan vatandaşların sayısı toplam 40 bin.

* Şu anda gözlem altında olan 10 bin.