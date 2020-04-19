Valiliğin ÇED raporu tepki çekti!

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci'ye ait BESA Marin Turizm İşletmeleri A.Ş., Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan mahallesi Çetili burnundan üç yıl The Bo Viera turistik tesisi yapmaya başlamıştı. Ancak projenin kaçak kısmları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı vermişti.

Şirket, yıkımların bir bölümünü gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz mart ayında yeniden proje tanıtım dosyası hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mürcaaat etti ve ‘ÇED gerekli değildir’ talebinde bulundu.

Muğla Valiliği’nin 2 Nisan 2020’da söz konusu proje için ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verdiği ortaya çıktı.

PROBLEMLİ BESA PROJESİNİN İLK “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI İLAN EDİLDİ!

Bodrumlu çevrecilerin sözcüsü, araştırmacı hukukçu Mehmet Çilsal ve çevreciler konuyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu.

Çilsal, BESA A.Ş. nin yaptığı inşaat ile ‘ÇED kapsam dışı’ kararıyla yola çıktığını ve ayrı ayrı olan Turizm Konaklama Tesisi, Toplu Konut, İskele ve Kıyı Düzenlemesi projelerinin yeniden tek bir proje altında topladığını belirterek şunları söyledi:

* Muğla Valiliği şirketin istediği ÇED gerekli değildir kararını bu nisan ayının başında verdi.

* Oysa ki bu şirket tam üç yıldır sahilde yaklaşık 8 bin metrekare deniz dolgusu ve ayrıca onlarca dönüme dolgu yaptı binlerce ton kaya va molozu denize döktü, yasalara aykırı sahil düzenlemesi yaptı.

* Yaklaşık otuz iki dönümlük alanda doğa katliamı yaşanmıştır, bugüne kadarda kimse dur diyememiştir.

* Bu da yetmemiş gibi doğa katliamının yaşandığı yere ÇED gerekli değildir raporunun verilmesi, hem yasalara, hem vicdana aykırıdır.

“ALENİ BİÇİMDE KANUNA KARŞI HİLE İŞLEMİNİ YÜRÜTÜYORLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgede denizden ve havadan defalarca inceleme de bulunduğunu ve Erdoğan’ın dahi bu projeye isyan ettiğini belirten Çilsal, şöyle konuştu:

* Bakanlık, bu projede de kendi talimat ve mevzuatlarına aykırı biçimde “Turizm Tesis Alanı-Turizm Gelişme Bölgesi”nde konut yapımına göz yummaktadır.

* Vaziyet planında görüldüğü gibi turizm tesisi oranı %10, ama yap sat-konut oranı %90 oranındadır.

* Bu durum, aleni biçimde kanuna karşı hiledir.

“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI KABUL EDİLEMEZ, DAVA AÇACAĞIZ”

Çilsal, şu ifadeleri kullandı:

* Şirketin yaptığı ve geçmişte hukuka aykırı biçimde yapılmış deniz dolguları, hafriyat ve binaların durumu ortadayken; Bodrum kamuoyunun beklentisi proje alanının ‘tam olarak eski haline getirilmesi’ şeklindeyken, valiliğin aksi yönde verdiği bu ‘ÇED gerekli değildir’ kararı, kabul edilemeyecek bir teamül başlatma yönündedir.

* İdarenin bu tür kararları ‘Ben yaptım, biraz düzelttim; ama oldu’ şeklinde davranan yatırımcıların sayısını artıracaktır.

* Buysa, hukuk düzenimizi bozan bir gelişmedir.

* Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği böylesi sonuçları asla öngörmemektedir.

* Şimdi artık doğasever, duyarlı yurttaş ve STK'ların sahneye çıkma ve yargı yoluna gitmesinin zamanıdır.

* Biz de hazırlığımızı yapıyoruz bölge idare mahkemesine başvurarak valiliğin verdiği ÇED gerekli değildir raporunun iptalini isteyeceğiz, çünkü bu kararın akıl ile vicdan ile bir alakası yoktur.

“MİNAREYİ ÇALDILAR KILIF UYDURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Dolgu ile ilgili olarak dün ihbarda bulunduklarını ve kaçak bölümlerin yıkılmadığını tam aksine ağaçlarla kamufle etmeye çalıştıklarını ve dün yeni ihbarda bulunduklarını belirten Gündoğan Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek de şunları söyledi:

* Burada denize yapılan dolgu nedeniyle doğa vahşice katledildi.

* Buradaki posedonya çayırlarınını yok olduğunu dalgıçlar ve bilirkişiler tespit etti.

* Yaptıkları dolguyu kaldırmadıkları gibi hala inşaat hafriyatları dökmeye devam ediyorlar.

* Hâlâ inşaat atıklarını Apostol Adası yönünde denize atıyorlar.

* Yaklaşık 32 dönüm dolgu var. 10 dönüm kadar ön izinli alan için ÇED süreci başlamıştı.

* Oysa çoktan dolgu yapılmıştı. Şimdi de ÇED gerekli değil kararı alınmış.

* Hazine dolgunun kalkması için dava açmıştı bizde dernek ve Muğla Barosu ile bu davaya müdahil olduk, dava devam ediyor.

* Ancak burada BESA'nın yaptığı minareyi çaldılar, minareye kılıf uydurmaya çalışıyorlar, yaklaşık 10 bin metrekarelik sahil alanında dolgu devam ediyor, en kısa zamanda hukukçularımızla görüşüp nasıl yol izleyeceğimize karar vereceğiz.