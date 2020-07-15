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Valilik açıkladı! Görevden uzaklaştırıldılar

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Nazımiye İlçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır" denildi.

23:29 -
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Valilik açıkladı! Görevden uzaklaştırıldılar

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen videoyu çeken ve yayınlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Nazımiye İlçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır.

* Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur.

sosyal medya söz Tunceli
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