Valilik açıkladı! Görevden uzaklaştırıldılar

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen videoyu çeken ve yayınlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Nazımiye İlçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır.

* Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur.