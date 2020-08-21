Valilik açıkladı! Rana Batı’yı gözaltına alan polisler göreve iade edildi

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Kadıköy ilçemizde 19.08.2020 tarihinde Rana B. isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polisler tarafından orantısız güç kullanılarak yaka paça gözaltına alınan Rana Batı ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yapmış ve polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.