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Valilik duyurdu: 1 mahalle ve 28 bina karantinaya alındı!

Şanlıurfa'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 28 binada karantina uygulaması başlatıldı.

22:04 -
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Valilik duyurdu: 1 mahalle ve 28 bina karantinaya alındı!

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların corona virüsü testi sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kepirhisar Mahallesi’nin tamamı, Eyyübiye’de 8, Haliliye’de 6, Karaköprü’de 7, Viranşehir’de 5, Suruç ve Siverek ilçelerinde 1’er bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ile 28 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tunçbilek Mahallesi ile kent genelindeki 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi. İHA

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Son güncelleme: 22:08 10.06.2020
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