Valilik duyurdu: 191 ev karantinaya alındı!

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu corona virüsü nedeniyle yeni karantina kararları aldı.

Kararda, Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 8, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 6, Eyyübiye ilçesinde 19, Haliliye ilçesinde 78, Hilvan ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 44, Siverek ilçesinde 7, Suruç ilçesinde 9 ve Viranşehir ilçesinde 9 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 7, Ceylanpınar ilçesinde 9, Eyyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 32, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 21, Suruç ilçesinde 8 ve Viranşehir ilçesinde 17 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLERDEN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa” demişti.