Valilik duyurdu: 43 ev karantinaya alındı!

Şanlıurfa Valiliği’nin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların corona virüsü testi sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye’de 3, Akçakele’de 3, Haliliye’de 12, Karaköprü’de 23, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, 24 evdeki karantina ise sona erdirildi. İHA