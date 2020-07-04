Valilik duyurdu: 83 adres karantinaya alındı!

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların corona virüsü testi sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik’te 3, Bozova’da 1, Ceylanpınar’da 5, Eyyübiye’de 13, Haliliye’de 19, Harran’da 5, Hilvan’da 2, Karaköprü’de 12, Siverek’te 4, Suruç’ ta 3 ve Viranşehir’de 16 olmak üzere toplam 83 farklı adreste karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan kente 36 adreste ise karantina uygulaması sonlandırıldı. İHA