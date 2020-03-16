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Valilik duyurdu! Avrupa’dan gelenler İstanbul’da karantinaya alınacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Avrupa'dan Türkiye'ye döneceklerin corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul'daki öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacakları ifade edildi. İstanbul'daki üç öğrenci yurdu bu amaçla boşaltıldı.

13:24 -
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Valilik duyurdu! Avrupa’dan gelenler İstanbul’da karantinaya alınacak

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya “geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı; KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,  KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle “Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.” Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

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Son güncelleme: 13:31 16.03.2020
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