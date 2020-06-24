Valilik duyurdu: Bir fabrika ile 28 bina karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Karara göre kent genelinde Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yukarıesence Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir konfeksiyon fabrikası ile 28 binada yaşayan bazı vatandaşların corona virüsü testi sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine ilgili mahalle, fabrika ve binaların 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

19 BİNADA KARANTİNA SONLANDIRILDI

Öte yandan, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Korgun Mahallesi, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Akkese Mahallesi ile 19 binada uygulanan karantina sona erdirildi. İHA

