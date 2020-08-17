Valilik duyurdu: Hatay’da ticari taksilere corona virüsü salgını tedbiri!

Hatay’da artan vaka sayısına karşın İl Hıfzıssıhha Kurulu birtakım yeni tedbirleri hayata geçiriyor. Hatay Valiliği’den yapılan açıklamaya göre bu tedbirlerden biri taksiler için geldi.

Olağanüstü toplanan kurul kararınca valilik 4 yolcu kapasiteli ticari taksiler 3, 5 veya 6 yolcu kapasitesi olan ticari taksiler 4, 7 veya 8 yolcu kapasitesi olan ticari taksiler 5 kişiye kadar yolcu alabileceğini açıkladı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 2020/38 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 4. maddesinde yer alan “ Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.” hükmü 4 yolcu kapasiteli ticari taksilere göre belirlenmiş olup, ilgili madde ilimiz genelinde geçerli olmak üzere ‘4 yolcu kapasiteli ticari taksiler için 3 müşteriye, 5 veya 6 yolcu kapasitesi olan ticari taksilerde 4 müşteriye, 7 veya 8 yolcu kapasitesi olan ticari taksilerde 5 müşteriye kadar yolcu alınabilmesine'’ olarak tadil edilmiştir.

* Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek ilimizdeki uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.