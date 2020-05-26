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Valilik duyurdu: İki günde 6 bin 420 corona testi yapıldı!

Rize Valiliği, kent dışından gelen çay üreticileri için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 110 ekibin iki günde 6 bin 420 corona virüsü testi yaptığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada "Bu özverili çalışmalarından dolayı fedakar ve cefakar sağlık ordumuza teşekkür ediyoruz" denildi.

00:26 -
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Valilik duyurdu: İki günde 6 bin 420 corona testi yapıldı!

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Rize’ye diğer illerden gelen 6 bin 420 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı bildirildi.

* İlk kez Rize'de başlatılan uygulamayla il dışından çay toplamaya gelen üreticilerin hanelerinden seçilen 1 kişiye korona virüs testi yapılıyor.

* Rize’de İl Pandemi Kurulunca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticilerinin bulundukları köy ve mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

* Üç kişilik gruplar halinde dolaştıkları mahalle ve köylerdeki camilerin hoparlöründen anons yaptıran ekipler, il dışından gelen ailelerden birer kişiye açık alanda testi uyguluyor.

* İl dışından gelen çay üreticilerimize yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci gününde 1.851 numune alındı. İki gün sonunda toplamda 6 bin 420 numune alındı.

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Son güncelleme: 00:28 26.05.2020
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