Valilik duyurdu: İki günde 6 bin 420 corona testi yapıldı!

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Rize’ye diğer illerden gelen 6 bin 420 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı bildirildi.
* İlk kez Rize'de başlatılan uygulamayla il dışından çay toplamaya gelen üreticilerin hanelerinden seçilen 1 kişiye korona virüs testi yapılıyor.
* Rize’de İl Pandemi Kurulunca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticilerinin bulundukları köy ve mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.
* Üç kişilik gruplar halinde dolaştıkları mahalle ve köylerdeki camilerin hoparlöründen anons yaptıran ekipler, il dışından gelen ailelerden birer kişiye açık alanda testi uyguluyor.
* İl dışından gelen çay üreticilerimize yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci gününde 1.851 numune alındı. İki gün sonunda toplamda 6 bin 420 numune alındı.