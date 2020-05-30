Valilik güzel haberi verdi! Kentte corona tedavisi gören hasta kalmadı

Konuyla ilgili Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz pandemi hastanesinde Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. İlimizde ilk akanın görüldüğü 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hastanede tedavi altına alınan 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamızda sıhhatle taburcu edilmiştir.

”MASKE, MESAFE VE HİJYEN ÖNEMLİ”

* Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır.

* Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen.

* Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve vakalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım. (İHA)

