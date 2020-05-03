Valilik, Mansur Yavaş’ın kampanyasını örnek aldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 200 bakkalın veresiye defterlerinin hayırseverler tarafından satın alındığını açıkladı.

Vali Gül, “Hayırseverlerimiz, vatandaşlarımıza ait borçların tamamını ödeyerek 200 bakkalda zimem defterini satın aldı. Gaziantep'e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Kalbe dokun gönül kazan” dedi.

MANSUR YAVAŞ BAŞLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin yardım hesaplarının bloke edilmesinin ardından “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla yeni bir kampanya başlatmıştı.

Mansur Yavaş, maddi durumu uygun olanların bakkallardaki veresiye defterlerini satın alarak borçları sildirmesi konusunda çağrıda bulundu ve “Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin ve mahallenizde ya da komşu mahallede, bakkala, kasaba ve manava veresiye yazdırılmış borçları ödeyin, hesaplarını kapatın” dedi. Yavaş'ın bu çağrısıyla hayırseverler, binlerce Ankaralının bakkal, kasap ve manavlara olan veresiye borcunu kapattı.

“BU BORÇLARI SİLDİM, ALLAH KABUL ETSİN”

Zimem defteri kapatma, Osmanlı döneminde uygulanan bir yardım biçimiydi. Bugünün veresiye defteri anlamına geliyordu. Ramazan günlerinde zenginler bakkal, manav gibi dükkanlara gidip, zimem defterinden rastgele sayfalar koparıyor ve “Bu borçları sildim, Allah kabul etsin” diyerek o sayfa borçlularına ait toplam meblağı esnafa ödüyor, sayfaları da yırtıp atıyordu. Böylelikle borcu olan, borcunu kimin ödediğini; borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmiyordu.

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