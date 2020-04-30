Valilikten corona açıklaması: Son 5 günde pozitif vaka görülmedi!

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

* Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 1/5/2020-4/5/2020 tarihleri arasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

* Bartın İli bu İller arasında olmamakla birlikte İlimizde; 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaktır.

* Acil ihtiyaçları dışında insanların cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi ve bir araya gelmesi Valiliğin 1 numaralı emri gereği yasaktır.

* Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir.

* Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır.

* Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır.

* Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur.

* Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır.

* Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir.

* Bartın İlinde çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir.

* 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir.

* Halen hastanede tedavisi devam eden 17 pozitif hastamız (2'si yoğun bakımda) bulunmaktadır.

* Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır.