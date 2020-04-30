Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Valilikten corona açıklaması: Son 5 günde pozitif vaka görülmedi!

Corona virüsü pandemisiyle ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında "73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 17 pozitif hastamız (2’si yoğun bakımda) bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

23:25 -
Haberler Gündem
Valilikten corona açıklaması: Son 5 günde pozitif vaka görülmedi!

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

* Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 1/5/2020-4/5/2020 tarihleri arasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

* Bartın İli bu İller arasında olmamakla birlikte İlimizde; 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaktır.

* Acil ihtiyaçları dışında insanların cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi ve bir araya gelmesi Valiliğin 1 numaralı emri gereği yasaktır.

* Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir.

* Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır.

* Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır.

* Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur.

* Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır.

* Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir.

* Bartın İlinde çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir.

* 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir.

* Halen hastanede tedavisi devam eden 17 pozitif hastamız (2'si yoğun bakımda) bulunmaktadır.

* Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır.

Bartın Corona Ramazan Zonguldak
Son güncelleme: 23:29 30.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more