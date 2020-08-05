Valilikten corona tedbiri! Sigara, dondurma ve kuru yemiş yasaklandı

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Karaman Valiliği alınan yeni kararları yazılı olarak duyurdu.

KURU YEMİŞ, DONDURMA VE SİGARA YASAKLANDI

Karaman Valiliği maske kullanımını engellemesi, bulaş riskini arttırması ve vaka sayısındaki artış da dikkate alınarak kentin belirli bölgelerinde kuru yemiş ve dondurma yemenin yanı sıra sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Valilik, kararın uygulamasının belediye zabıtası ve kolluk birimlerince takip edileceğini belirtti.

TAZİYE YASAKLANDI

Valilik açıklamasının devamında cenaze sahipleri tarafından evlerde/işletmelerde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabulünün yapılmamasının yanı sıra düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının da il genelinde yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklanan tedbirlere uymayanlara para cezası ve adli işlem yapılacağını belirtti.