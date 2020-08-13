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Valilikten flaş karar! Nişan, kına ve düğünler yasaklandı

Kütahya Valisi Ali Çevik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için nişan, kına dahil köy-sokak düğünlerinin yasaklandığını açıkladı.

22:24 -
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Valilikten flaş karar! Nişan, kına ve düğünler yasaklandı

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Köy-sokak düğünlerinin (nişan, kına dahil) yasaklanmasına karar vermiştir” denildi.

“AÇIK VE KAPALI ALANLARDA TAZİYE ZİYARETLERİ YASAKLANDI”

İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca açık ve kapalı alanlarda taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına belediye, müftülük personelleri ve muhtarlar tarafından kendilerine ulaştırılan cenaze ve defin işlemlerinin il ve ilçelerdeki koordinasyon merkezlerine bildirilmesine cenaze işlemlerinin Kolluk Kuvvetleri ve Müftülük personellerince denetlenmesine karar verdi. (İHA)

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