Valilikten Kilyos’taki tekne kazası açıklaması!

Kilyos’taki tekne kazasının ardından kaybolan balıkçı için İstanbul Valiliği’nden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bugün sabah 08.00’dan itibaren; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması gerçekleştirilmiştir.

*Gece boyunca TCG Alemdar, arama kurtarma sahasında faaliyetlerine devam edecek, 1 Sahil Güvenlik Botu tarafından da termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü araması gerçekleştirilecektir.

*Yarın 07.00’dan itibaren; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile de su üstü araması yapılacaktır. DHA