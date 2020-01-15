Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Valilikten ‘Volkswagen’ uyarısı!

Manisa Valiliği, kentte 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını belirterek, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

18:10 -
Haberler Gündem
Valilikten ‘Volkswagen’ uyarısı!

Otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’ya kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle dolandırıcılık olaylarına rastlanması üzerine, Manisa Valiliği resmi sitesinden uyarı yaptı. Valiliğin yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

*Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak ‘Volkswagen Fabrikasında işe yerleştirme’ adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

*Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle Valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur. DHA

İLGİLİ HABERVolkswagen'in Türkiye yatırımında durum ne?Volkswagen'in Türkiye yatırımında durum ne? İLGİLİ HABERVolkswagen, Alman tüketicilerle anlaşmak istiyor!Volkswagen, Alman tüketicilerle anlaşmak istiyor!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more