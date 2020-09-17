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Valiyi corona denetiminde yakaladı, isyan etti: Üzümü 8 liradan satıyorlar

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in denetimde "Maskeye dikkat ediyor muyuz?" sorusuna bir vatandaş fiyatlardan şikayet ederek yanıt verdi. Sokağın gerçek gündemi gözler önüne serilirken vatandaş "Üzümün kilosunu 8 liradan satıyorlar" diye isyan etti.

Sozcu.com.tr
13:54 -
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Corona virüsü (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in “maskeye dikkat ediyor muyuz?” sorusuna karşılık veren bir vatandaş üzüm fiyatlarından yakındı.

Fiyatlardan şikayet eden vatandaş, “4 liradan aldığımız üzümün kilosunu 8-9 liradan satıyorlar” dedi. Valinin daha sonra uğradığı bir manav ise kilosunun 5 liradan satıldığını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ise üzümün kalitesine göre fiyatların değiştiğini kaydetti. (İHA)

Corona Kırıkkale Yunus
Son güncelleme: 14:07 17.09.2020
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