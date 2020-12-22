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Valizinden 12 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Erzincan'da bir otobüste yapılan aramada şüpheli yolcunun valizinde 12 bin 260 adet uyuşturucu hap ile 1550 adet ampul ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 11:07, 22/12/2020
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Valizinden 12 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabi ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ile 1550 adet ampul ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.H.Y. (63), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Emniyet Erzincan Erzurum uygulama uyuşturucu