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Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme

Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.

13:13 -
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Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme

Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi’nde, 27 Haziran günü, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.

Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

FOTO: DHA

Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı.

Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşılan arama tarama çalışmaları, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Van Sualtı Tim Komutanlığı, Edremit Bot Komutanlığı, Erciş Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor.

FOTO: DHA

4 ‘Sonar’ ve 4 ‘ROW’ cihazıyla sürdürülen çalışmalar devam ederken, tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda “nitelikli göçmen kaçakçılığı” ve “çok sayıda insanın bilinçli taksirle ölümüne neden olmak” suçlarından tutuklanan Akbaş da keşif için bugün Van Gölü’ne getirildi. (DHA)

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Son güncelleme: 13:22 07.07.2020
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