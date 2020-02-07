Van şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi aradıkları sırada ikinci çığın düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat için cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Kağıthane’deki baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Helallik alınmasının ardından şehit Erat’ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi’ne götürüldü. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılmak üzere camiye geldi. Erdoğan, cemaate kısa bir konuşma yaptı.

Şehidin naaşı, Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek