Van şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Sınırdaki kaçak geçişlerin ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yaptığı belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, Hakkari ve Van çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere önceki gün saat 18.34’te Van Ferit Melen Havalimanı’ndan havalandı.

22.45’TE RADARDAN KAYBOLDU

Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2’si pilot, toplam 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı, saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu.

Telsiz irtibatı da kesilen uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine polis, jandarma ve kurtarma ekipleri önce Van Gölü kıyısına yönlendirildi.

ENKAZ ARTOS DAĞI’NDA BULUNDU

Ekipler karadan arama- kurtarma çalışması başlatırken, insansız hava aracının (İHA) yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalanarak uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarla uçağın Artos Dağı’na çarparak düştüğü saptandı.

Acı haberi sabaha karşı Van’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, uçaktaki ikisi pilot, yedi emniyet personelinin şehit olduğunu söyledi.

ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Yedi emniyet personeli için dün Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehitler, Pilot Başkomiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Samet Üstüner, Komiser Semih Güzelay, Komiser İrfan Aydoğan, Polis Memuru Samet Mustafa Keskin, Polis Memuru Onur Ramazan Bayram ve Polis Memuru Burak Derya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu.

Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından şehitler gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehitler, Komiser Gökhun Mete Altınbaş Kırıkkale, Komiser Yardımcısı Samet Üstüner Ankara, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan Bursa, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay İzmir, Polis Memuru Mustafa Keskin Ankara, Polis Memuru Onur Ramazan Bayram Afyon, Polis Memuru Burak Derya Mersin’e uğurlandı.

ŞEHİT İHA PİLOTU BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü’nde görevli İHA pilotu ve komiser yardımcısı İrfan Aydoğan (29) da şehit oldu.

Dün akşam saatlerinde Bursa’ya getirilen şehit komiser yardımcısının cenazesi, namaz öncesi baba ocağına getirildi. Göz yaşları içerisinde baba evine getirilen İrfan Aydoğan’ın na’şı burada edilen duaların ardından cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii’ne götürüldü.