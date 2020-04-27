Van’da bir çift corona virüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.’nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.

Çiftin yaşadığı Bostaniçi’ne bağlı Yalım Erez Mahallesi’ndeki 4’üncü Sokak ile 3’üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti. (DHA)