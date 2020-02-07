Van’da çığ felaketinde son durum

Geçtiğimiz gün Van Bahçesaray yolunda bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve bunun sonucunda 5 kişi hayatını kaybetmişti. 8 kişinin de yaralı olarak bulunduğu çığ felaketinde karlar altında kalan 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları tekrardan bölgeye gitmişti. Arama kurtarma ekiplerinin üstünde ikinci bir çığ düşmesi sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak dün de facia bölgesinden 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu çığ felaketi nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

ÇIĞ BÖLGESİNE GİRİŞ YASAK

Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi’nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor.

Çevre illerden Bahçesaray’a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi görev yapıyor.

“TEHLİKE DEVAM EDİYOR”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez bir açıklama yaptı.

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, “Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi” dedi.

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, “Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz” diye konuştu.