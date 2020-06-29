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Van’da hain saldırı: 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır" denildi.

23:19 -
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Van’da hain saldırı: 1 yaralı

Van’da teröristler tarafından gerçekleştirilen EYP’li saldırıda 1 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırıyla ilgili Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Çaldıran ilçesi Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiştir.

*Olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Yaralı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk tedavisinden sonra helikopterle YYÜ Hastanesine sevk edilmiştir.

*Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır. DHA

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