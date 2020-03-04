Van’da kilitli fay tespit edildi

Kilitli fayın Van'da 2011 yılında meydana gelen 7.2'lik depremi tetikleyen ve büyük bir risk oluşturacağını belirten Toker, yer kabuğunun hemen altında olan fayın yüzeyde görünmediğine dikkat çekti.

Dr. Toker, “Doğu Anadolu Bölgesi'nde dünyaca ünlü fay hatlarımız var. En ünlüsü Çaldıran fayıdır. 2011 yılı Van depreminden bu yana Çaldıran fayı üzerinde hiçbir deprem oluşmadı. Çaldıran fayı çok sessiz bir faydır. Bu fay hareket ederse büyük bir deprem üretecektir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin deprem çeşitliliğine bu fay da katılacaktır” dedi. (İHA)