Van’da sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları iki kat arttı

Normal zamanlarda Van 112 acil çağrı merkezine günde 3 bin çağrı yapılırken, yasak günlerinde bu sayı iki katına çıkarak 6 bine ulaşıyor.

Vatandaşlar özellikle eczanelerden ilaç talepleri, yardımlarla ilgili talepler ve seyahat izni gibi farklı konularda 112’yi arayınca merkezde büyük bir yoğunluğa neden olarak, acil ulaşılması gereken hastalara ulaşılmasını engelliyor.

İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

* Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde seyahat izni için veya vatandaşın herhangi bir ihtiyacını gidermek için arıyorlar.

* Çağrı sayılarımız sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 3 bin civarında. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çağrı sayılarımız iki katına çıkıyor.

* Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını talep ediyoruz. Sadece acil sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olabiliriz. (DHA)