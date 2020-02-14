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Van’da terör operasyonu

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Tugay SADAY
17:38 -
Haberler Gündem
Van’da terör operasyonu

Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler takibe alındı.

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Yapılan takipler sonucu 55 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi. Van Terörle Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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