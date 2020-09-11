Van’da tıp merkezi müdür yardımcısı coronadan vefat etti!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, hastanenin Ek Bina ve Poliklinikler Sorumlusu Müdür Yardımcısı Mehmet Veysi Göz’ün Covid-19 hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Veysi Göz’ün daha önce Şemdinli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’na sağlık sektöründe çalışanların ölümlerindeki artış nedeniyle son zamanlarda uyarılarda bulunan Türk Tabipleri Birliği de ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı mesajını iletti.