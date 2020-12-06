Vandallar 460 bisikleti yerinden sökerek zarar verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren akıllı bisiklet kiralama sistemi BİSİM, bisikletlere ve istasyonlara kasıtlı olarak zarar veren kişilere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Yalnızca Eylül ve Ekim aylarında 460 adet bisiklet zorla söküldü. Bunların büyük bölümünün dili ya da şasesi kırıldı. Bisiklet bağlı olduğu yerden zorla çıkarılırken parkın kilit mekanizmaları da zarar görüyor. Halen 100 parkta kilit hasarı bulunuyor. BİSİM’in bakım onarım merkezine rutin arızalanan bisikletler dışında her gün ortalama 10 adet vandalizme uğramış bisiklet geliyor.

HASARLARIN YARATTIĞI MASRAFLAR HAYLİ KABARIK

Hasarların yarattığı işgücü kaybı, malzeme, tamir ve bakım masrafları da hayli kabarık. Örneğin sadece bisiklet dili kırık ise ortalama işçilik ve malzeme maliyeti bir bisiklet için 700 TL’yi buluyor. Parkın kilit mekanizmasının hasar gördüğü durumlarda bu maliyet 1200 TL’nin üzerine çıkıyor. Yükselen maliyetler, daha fazla noktaya hizmet verilmesini ve daha fazla bisiklet alınmasını da geciktiriyor. Ayrıca, bisiklet kiralamak isteyen kullanıcıları da bu keyiften alıkoyuyor.

ÇÖZÜM BULUNAMADI

Tüm istasyonların kameralarla izlendiğini, zarar veren kişilerin tespit edildiğini ve haklarında yasal işlem başlatıldığını söyleyen İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, “Bu zararları sürekli olarak veren kişiler belli. Bunlar hakkında açtığımız 191 dava var.

Ancak ne yazık ki şikayetçi olmakla, dava açmakla sonuca ulaşamıyoruz. Bunları gerçekleştirenler çoğunlukla 18 yaşın altında olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyorlar. Ceza alsalar da denetimli serbestlikten yararlanıyorlar ve aynı suçu işlemeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.