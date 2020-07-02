Van’dan acı haber geldi! Melek Memiş’in cansız bedeni bulundu! Melek Memiş olayında ne olmuştu?

Son dakika Melek Memiş’ten acı haber geldi. Van’ın Erciş ilçesinde evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan iki yaşındaki Melek Memiş’in cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Henüz İranur Tirsi olayında acı dinmemişken, minik Melek’ten gelen haber büyük üzüntüye neden oldu. İşte Melek Memiş olayından son bilgiler…

MELEK MEMİŞ’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş’in cansız bedenine ulaşıldı.

MELEK MEMİŞ OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Van’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan iki yaşındaki Melek Memiş’i arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. İlçe merkezine yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan sekiz çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, dün sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynamaya başladı.

Ancak bir süre sonra küçük Melek, ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Memiş'in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Ancak küçük Melek Memiş’e ulaşılamadı.

Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Melek'in amcası Hüseyin Memiş ile bazı yakınları ise bölgede gece boyu aramalarını sürdürdü. Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. Bugünkü aramalara dalgıç polisler de katıldı.