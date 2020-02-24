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Van’dan yürek yakan feryat! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti

İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yıkıma neden oldu. Depremde evi yıkılan, eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile 8 aylık bebeğini kaybeden Nebahat Fırat, çamaşır asmak üzere bahçeye çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

08:29 -
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Van’dan yürek yakan feryat! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti

İran Hoy’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale’de yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu 4 mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu.

FOTO: DHA

Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi’nde, 21 kişi de yaralandı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev de depremde yerle bir oldu.

FOTO: DHA

Deprem anında çamaşır asmak üzere bahçede olan Nebahat Fırat’ın evi yıkılırken, eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile 8 aylık bebeği enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdi.

FOTO: DHA

Eşi ile 3 çocuğunu kaybetmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Nebahat Fırat, evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakıp, feryat etti.

FOTO: DHA

Depremde evin enkazında kalmaktan tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Nebahat Fırat, “Mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3’ü benim çocuklarım, 1’i de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah’ım, sen bana yardım” dedi. (DHA)

deprem İran Kürtçe Van
Son güncelleme: 08:33 24.02.2020
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