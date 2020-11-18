Vaniköy Camii imamının altınları bulundu

Üsküdar Çengelköy’de 3 gün önce tarihi Vaniköy Camii yanmış, imam Mustafa Coşkun ziynet eşyalarını yangın sonrası evinde bulamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun’un, kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki 355 yıllık Vaniköy Camii geçen pazar günü alevlere teslim oldu. Yangında tarihi cami büyük çapta hasar görmüştü.

İstanbul İtfaiyesi'nin hazırladığı raporda “Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir” ifadeleri yer almıştı. DHA

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