‘Vapurda müzik’ heyecanı… Kıyasıya yarış

Vapurlarda müzik yapmak için başvuran müzisyenler, jüri karşısına çıktı. Yeni Kadıköy Vapur İskelesi’nde oluşturulan eğitim salonunda müzisyenler jüri tarafından dinlendi. Jüri müzisyenlerin performanslarını değerlendirdi. Seçilecek müzisyenler listeye dahil olacak ve ilerleyen zamanlarda 2'inci eleme sonrası kartlarını aldıktan sonra vapur müzisyenleri arasına katılacaklar.

CAZDAN POPA…

Boğaz'ın iki yakası arasındaki yolculuklara yıllardır eşlik eden vapur müzisyenleri saz, ney, gitar, kemençe, çello, akordeon gibi müzik aletlerini çalıyorlar. Cazdan popa farklı tarzlarda yerli-yabancı şarkıları ve kendi bestelerini yolcularla paylaşıyorlar.

Müzisyen seçmelerinde konuşan Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar şunları ifade etti:

KALİTELİ VE NİTELİKLİ

“Vapura sanatçı almak için biz çağrı yapmıyoruz. Yıl içerisinde 153 Beyaz Masa üzerinden vapur müzisyeni olma taleplerini kendi havuzumuzda değerlendiriyoruz. İlerleyen zamanlarda sınav günü belirliyoruz ve o sınav günü üzerinden de jüri üyeleri karşısında vapur müzisyenlerimizi seçiyoruz. Biz öncelikle elimizdeki eksik müzisyenleri belirliyoruz. Hangi müzik aleti eksik onu tercih ediyoruz. Biz yaptığımız sınavda kaliteli ve nitelikli müzisyenleri seçiyoruz. O müzisyenler üzerinden boşaldığı anda arkadaşlarımı sevk ediyoruz.“

“VAPURDA MÜZİK VAR”

Tunç Baydar konuşmasını şu sözlerle son verdi:

“Müzisyen arkadaşlar İBB çalışanı değil “Vapurda Müzik Var” projesi kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Bizim personelimiz değiller burada genellikle öğrenci arkadaşlarımız çok fazlaca var. Harçlıklarını çıkartıyorlar tamamen yolcuların bahşişleri ile yapılan bir işlem yani herhangi bir maaşa ücrete tabi değiller. 85 müzisyen arkadaşımız ile sabah saat 09.00’dan gece 00.00’a kadar İstanbullulara hizmet veriyoruz. Şu anda 4 ana hattımızda hizmet veriyoruz. Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü ve Üsküdar olmak üzere 4 ana iç hatta müzik hizmeti veriyoruz. Yazın Nisan ayından itibaren Adalar hattına da müzisyen koyacağız.“ (İHA)