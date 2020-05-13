Varank ‘yerli ilaç’ için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu’nun düzenlediği Türkiye’nin Tanı Gücü Sanal Konferansı’na katıldı. Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalara corona virüsü daha Türkiye sınırlarına girmeden önce başladıklarını vurgulayan Varank, şunları söyledi:

HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASINA GELDİK

* Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde sekiz aşı projemiz var. Yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız. Diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız.

HAZİRAN AYINDA BİR MÜJDEMİZ OLACAK

* İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan dokuz farklı proje devam ediyor. Önümüzdeki ay bunlardan birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli müjdemiz olacak. (İHA)