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Varlığı biliniyordu ama ilk kez görüntülendi

Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

14:58 -
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Varlığı biliniyordu ama ilk kez görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.

Sırtlanın yanı sıra bir çok yaban hayvanı da fotokapana yakalandı. Bunalrdan biri de bir yaban keçisiydi. Foto: DHA

Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı.

Yalnız dolaşan bir kurt da fotokapana yakalandı. Foto: DHA

LEŞLERLE BESLENİYOR

Sürülere ve insanlara saldırmayan, leşlerle beslenen çizgili sırtlan dışında fotokapanlar tarafından vaşak, yaban keçisi, keklik ve kurt görüntülendi.

Foto kapana yakalanan porsuk. Foto: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hayvanların bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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