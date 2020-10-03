Varlık Fonu: THY hissesi satmayacağız

Reuters Haber Ajansı, cuma günü abonelerine servis ettiği haberde Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) corona virüsü salgınından en kötü etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Haberde yüzde 49.12 hissesi TVF’nin kontrolünde olan THY’yi kurtarma programının yöntemi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü, hangi yöntemin kullanılacağının ve programın tutarının henüz netleşmediği belirtildi.

Sözcü.com.tr bugün kurtarma programının içeriğine ilişkin sektör temsilcilerinin görüşlerinin yer aldığı bir haber hazırladı.

Haberde, Türkiye'de havacılık sektörü ekonomisine en hakim isimlerden Pegasus Havayolları Eski Kurucu Ortağı-Danışman Alper Eliçin, “Varlık Fonu yüksek faizle borçlanıp, THY’de sermaye artışı yapabilir. Bir de THY hisselerinin kendine ait bölümünü yabancılara kısmen veya tamamen satabilir. Asıl yapması gereken küçülmesini sağlamak, ama cesaret edemiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir 'Varlık Fonu, THY hisselerini yabancılara satabilir'

Haberimizin ardından Türkiye Varlık Fonu’nun internet sitesinde bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, “THY'de hisse satışı ile ilgili hiçbir planımız bulunmamaktadır ve kurum kendi finansman süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmektedir. THY'nin havacılık sektörünün zor bir sınav verdiği Kovid-19 sürecini başarıyla atlatacağına inancımız tam. Ancak en kötü senaryoda da TVF olarak THY'nin her zaman arkasındayız.” ifadelerine yer verdi.