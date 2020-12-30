CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın vatandaşın elektrik düğmesine dokunduğunda her 100 lira için 5 kalemden oluşan 91 liralık masrafı da ödemek zorunda bırakıldığını söyledi. Akın, 4 kişilik bir ailenin aylık 230 kilovat saat elektrik ile 125 metreküp doğalgaz tüketim ortalaması olduğunu, kış aylarında bu tüketimin 3 katına kadar çıktığına dikkat çekti.

“ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ARTIŞ ORTADA”

100 liralık doğalgaz için de vatandaşın 3 kalemden oluşan 38 liralık masrafı ödemek zorunda kaldığını bildiren Akın, “Asgari ücrete yapılan artış ortada. Asgari ücretli gelirine göre en fazla dolaylı vergi yükünü taşıyan kesim. Verginin vergisinin bile alındığı, elektriğin değil faturasının çarptığı bir sistemin içindeki enerji faturalarını asgari ücretli ödemekte zorlanıyor. Faturasını ödemekte zorlanan asgari ücretliye bu artış reva görülemez” ifadelerini kullandı.

“100 LİRALIK KULLANDIĞI ELEKTRİK 191 LİRALIK FATURA ÖDÜYOR”

Asgari ücretle geçinen bir ailenin bu ortalamalar üzerinden en az 172 lira elektrik, 214 lira da doğalgaz olmak üzere toplamda 386 lira enerji faturası ödediği ifade eden Akın, şunları söyledi:

“Vatandaş bugün evinde elektrik düğmesine dokunduğunda sadece kullandığı elektriğin parasını ödemiyor. Kullandığı elektriğin parası kadar da vergi, dağıtım bedeli ve fon ödüyor. 100 liralık kullandığı elektrik için; 54 lira dağıtım bedeli, 2 lira TRT payı, 1 lira enerji fonu, 5 lira Elektrik Tüketim Vergisi yani toplam 162 lira dağıtım bedeli, fon ve vergi ödüyor. Yetmiyor bu bedellerin bir de yüzde 18 KDV'si olan 29 lirayı ödüyor. Yani vatandaş 100 liralık kullandığı elektriğe 191 liralık fatura ödüyor. Yani vatandaş 100 liralık elektriğe 91 lira masraf ödüyor.

Düğmeye bastığı anda elektrik ücretinin dışında 5 kalem masrafla karşılaşıyor. Vatandaş evinde kombiye dokunduğunda sadece kullandığı doğalgazın parasını ödemiyor, ÖTV ve KDV de ödüyor. 100 liralık tüketim bedeli karşılığında 15 lira sistem kullanım bedeli, 2 lira 3 kuruş ÖTV, 21 lira 12 kuruş da KDV ödüyor. Yani 100 liralık kullandığı doğal gaz için 138 lira 42 kuruş fatura ödüyor.”

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM YAPMAK MÜMKÜN

EPDK'nın 2021 yılı elektrik ve doğalgaz fiyatlarını bu hafta sonuna kadar belirleyeceğini hatırlatan Ahmet Akın, “İktidar vurdumduymaz. Son 3 yılda elektrik yüzde 70 doğalgaz yüzde 80 arttı. Asgari ücretli bu kadar zam aldı mı? Hayır! Sakın ha zam falan yapayım demeyin. Asgari ücretliye verilen zammı geri almayın. Hatta ve hatta elektrik ve doğalgazda indirim yapmak mümkün. Bu sıkıntılı günlerinde vatandaşın derdine derman olun” ifadelerini kullandı.