Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç, buzdolabı bomboş

Samsun’da pandemi ile mücadele devam ederken bir çok insan işsiz kaldı. Şehirler arası yolcu taşıyan bir şirkette otobüs şoförlüğü yaparken pandemi döneminde işsiz kalan Macit Tuncay, evde boş olan buzdolabını göstererek yetkililerden iş istedi. İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk babası Macit Tuncay, komşularının yaptığı yardımlarla karınlarını doyurduklarını söyledi.

BUZDOLABI BOŞ

Eşi ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte kiralık bir evde oturduklarını anlatan Macit Tuncay, cebinde ekmek parası dahi olmadığını belirterek, “Pandemi nedeniyle işten çıkarıldım. Aylardır kira ödeyemiyorum. Cebimde ekmek alacak param yok. Komşularımızın getirdiği yiyeceklerle karnımızı doyuruyoruz. Buzdolabı bomboş” diyerek iş istedi.

ÇÖPTEN ÇIKARDIĞI HAVUÇLARI ÇOCUKLARINA VERDİ

İlkadım ilçesinde yaşanan başka bir acı olayda ise, yanında 4 çocuğu bulunan bir kadın çöpten sebze ve meyve çıkarmaya çalışırken görüntülendi. Çöp konteynerinden çıkardığı sebzelerin bir kısmını poşetine koyan kadın, bulduğu havuçları da yemeleri için çocuklarına verdi. Kadın ve 4 çocuğu daha sonra başka çöp konteynerinde sebze aramak için gitti.