Vatandaş memnun değil: Dolar ve Euroyla birlikte tedirginlik de artıyor!

Dolar 8'e, euro ise 9'a merdiveni dayadı. İki para birimi de Türk lirasının karşısında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Hal böyle olunca vatandaşın tedirginliği de arttı. Sözcü, dolar ve eurodaki yükselişi vatandaşa sordu.

“ELİMİZDEKİNİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Hiçbir iş yapmadan ellerindeki varlıkları olduğu gibi tutmaya çalıştıklarını belirten İsmail Aşık, “Elimizdeki, avucumuzdakini de kaybetmemek için ticarete açılamıyoruz. Mevcut gidişat nedeniyle sadece elimizdekini tutmaya çalışıyoruz” dedi.

“ÇALIŞAMADIĞIMIZ GİBİ KİRAMIZI DA VEREMİYORUZ”

Esnaf Zafer Kurt dövizin yükselmesinin ürün almalarını etkilediğini anlatarak, “Döviz yükseldikçe mal alamıyoruz. Her şey çok yüksek şu anda. Durumumuz iyiye de gitmiyor. Kıyıda köşede de hiçbir şeyimiz kalmadı. Yaklaşık 4 aydır zaten çalışamıyoruz. Çalışamadığımız gibi kiramızı da veremiyoruz” diye konuştu.

“FAKİR ÖLDÜ, FAKİR BİTTİ”

Emekli Yener Kurun geçinemediklerini anlatarak, “Devlet güvencesindeyim ama geçinemiyorum. Yeğenimin iki tane çocuğu var kirada oturuyor, 6 aydır kirasını ödeyemedi, şimdi evi boşaltıyor. Ev sahibine borçlu. İşi yok. Bir çalışıyor bir ay ondan sonra izin. Lise mezunu. Ne yapacağız? Fakir kazanamıyor. Fakir ölmüş, fakir bitmiş” ifadelerinde bulundu.

“KONUŞSAN KONUŞMASAN FARKETMİYOR”

Cihangir Veldet ise ekonominin iyi gitmediğini belirterek, “Benim altınım yok bilmiyorum. Dolarım da yok. Eskiden vardı, hep gitti. Demokrasinin olmadığı bir ülkede konuşsan veya konuşmasan pek bir şey fark etmiyor” dedi.

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