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Vatandaşın dikkati ortaya çıkardı! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, her gün corona virüsü salgınıyla ilgili güncel durumu aktarırken, 25 ve 26 Nisan'da açıklanan tablolarda yer alan hata vatandaşın kafasında soru işaretleri yarattı. Vatandaşların görüp sosyal medyada paylaştığı yazım hatasıyla ilgili bakanlıktan, sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada 26 Nisan'daki test sayısının 889 bin 742 değil 898 bin 742 olması gerektiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
21:04 -
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Vatandaşın dikkati ortaya çıkardı! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Nisan’da yayınlanan tabloda, toplam corona virüsü testi sayısı 868 bin 565 olarak açıklandı.

26 Nisan tarinde yapılan açıklamada ise, bir gün içinde 30 bin 177 yeni test yapıldığı, toplam test sayısının 889 bin 742 olduğu belirtildi.

Ancak bir önceki gün açıklanan toplam test sayısına yeni test sayısı eklenince, 26 Nisan’da açıklanan toplam sayıya ulaşılamıyordu.

Dikkatli vatandaşların sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, 25 Nisan’da 868 bin 565 toplam test sayısına, 26 Nisan’daki 30 bin 177 yeni test sayısı eklendiğinde, toplam test sayısının 898 bin 742 olması gerekiyordu. Ancak bakanlığın açıklamasında 889 bin 742 denilmişti.

VATANDAŞIN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Sosyal medyadaki bazı kullanıcıların bu uyuşmazlığı ortaya çıkarması sonrası, Sağlık Bakanlığı yetkilileri sozcu.com.tr’ye açıklama yaptı.

Açıklamada, 898 bin yerine 889 bin yazıldığı, tablodaki test sayısında on binler basamağında bulunan 8 ile binler basamağında bulunan 9’un yerlerinin yanlış yazıldığı belirtildi.

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