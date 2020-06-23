Vatandaşın direnişi sonuç verdi: AKP’li belediyeye 88 bin TL ceza

İlküvez Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çöp tesisinin çevreyi kirlettiği nedeniyle aylarca eylem yapan bölge halkını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü doğruladı.

Bölge halkı, çevre ve doğanın katledildiğini ileri sürerek geçen aylarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet etmişti. Yapılan inceleme doğrultusunda müdürlük, belediyeyi 88 bin 499 TL idari para cezasına çarptırdı.

”SUÇ İŞLENDİĞİ KABUL EDİLMİŞ OLDU”

Aylarca mücadele eden İlküvezlilerin yanında olan avukat Emrah Duman, “Dilekçeye verilen yanıt, halkın çığlığını duymayanlara, duymak istemeyenlere ders oldu. Bu bilgi ile bir devlet kurumu tarafından çevreye karşı kasten bir suç işlendiği kabul edilmiş oldu” dedi.

Çöp tesisine karşı verilen çadırlı direnişe katılan İsa Karayiğit de “Sularımız kirletildi. Yaban hayvanlar öldü dedik. Kadınlarımızla, çocuklarımızla haykırdık. Sesimiz duyan olmadı. Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne halktan topladığımız dilekçeleri götürdük. Zorunlu olarak tahlile geldiler. Gerçek ortaya çıktı. Verilen para cezası haklılığımızı kanıtladı” diye konuştu.

”ÇEVREYE ZARARI YOK” DEMİŞTİ

Belediye Başkanı Hilmi Güler, çöp tesisinin çevreye zarar vermediğini ve suları kirletmediğini ileri sürmüş, eylemlere katılan onlarca vatandaş da gözaltına alınmış ve para cezasına çarptırılmıştı.