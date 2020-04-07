‘Vatandaşın parasıyla yapılan Saray’ın inşaatı ne durumda?’

CHP'li Tekin şu soruları sordu: “Malum, kendisi şatafattan asla taviz vermez. Milletin parasıyla yapılan ‘saray' inşaatları ne aşamada? İşçiler çalışıyor mu? Saray inşaatında çalışırken virüse yakalanan işçimiz var mı? Bu sorulara cevap gerekiyor.”. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vatandasin-parasiyla-yapilan-sarayin-insaati-ne-durumda-5730164","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vatandasin-parasiyla-yapilan-sarayin-insaati-ne-durumda-5730164","pageType":"yazi","pageIdentifier":5730164,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"&#8216;Vatandau015fu0131n parasu0131yla yapu0131lan Sarayu2019u0131n inu015faatu0131 ne durumda?&#8217;"});aip('newsArticle', {"identifier":5730164,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vatandasin-parasiyla-yapilan-sarayin-insaati-ne-durumda-5730164/","headline":"&#8216;Vatandau015fu0131n parasu0131yla yapu0131lan Sarayu2019u0131n inu015faatu0131 ne durumda?&#8217;","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/07/iecrop/7-gursel-tekin_16_9_1586218734.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":"2020-04-07 06:00:35","datePublished":"2020-04-07 06:00:35","dateModified":"2020-04-07 03:19:03","info":"{"seo_news":"false"}"});