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‘Vatandaşın parasıyla yapılan Saray’ın inşaatı ne durumda?’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 1 Nisan’da Ahlat ve Okluk Koyu’nda devam eden saray inşaatlarının salgına rağmen devam edip etmediğiyle ilgili Meclise soru önergesi sundu.

06:00 -
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‘Vatandaşın parasıyla yapılan Saray’ın inşaatı ne durumda?’

CHP'li Tekin şu soruları sordu: “Malum, kendisi şatafattan asla taviz vermez. Milletin parasıyla yapılan ‘saray' inşaatları ne aşamada? İşçiler çalışıyor mu? Saray inşaatında çalışırken virüse yakalanan işçimiz var mı? Bu sorulara cevap gerekiyor.”

Son güncelleme: 03:19 07.04.2020
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