‘Vatandaşın parasıyla yapılan Saray’ın inşaatı ne durumda?’

CHP'li Tekin şu soruları sordu: “Malum, kendisi şatafattan asla taviz vermez. Milletin parasıyla yapılan ‘saray' inşaatları ne aşamada? İşçiler çalışıyor mu? Saray inşaatında çalışırken virüse yakalanan işçimiz var mı? Bu sorulara cevap gerekiyor.”