Vatandaşın tepkisine rağmen OSB’ye onay!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Kavacık Mahallesi (Köyü) 2016 yılında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ilan edilmişti. Bu karar tepki gösteren bölge halkı, çevre örgütleri ve bilim insanları OSB projesinin imar planının onaylanmaması 4 yılda boyunca büyük bir mücadele verdi.

TELAFİSİ OLMAZ

TMMOB Edirne Şubesi, Edirne Kent Konseyi, Trakya Platformu Bilim Kurulu ve çevre gönüllülerinden oluşan 25 kişilik heyet, OSB yapılmak istenen arazide incelemelerde bulundu. Bir rapor hazırlayan heyet söz konusu arazinin etrafında birinci derece tarım arazileri bulunduğunu, üzüm bağları ve cevizlikler ile çevrili olduğunu tespit etti.

Bülbül Dere Korusu ve köy yerleşim alanına da oldukça kısa bir mesafede yer alan OSB’nin çevreye telafisi olmayan olumsuz etkileri olacağı belirtildi.

MÜDÜRLÜKLER GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü de projeyle ilgili bir bilgilendirme raporu hazırladı. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nı da içeren raporda bölgenin korunması gereken tarım arazilerini içerdiği belirtildi. Ancak müdürlük “Bölgede ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak OSB alanı oluşturulabilir” dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de “Edirne Uzunköprü OSB projesinin gerçekleştirilmesinde Müdürlükçe sakınca bulunmamaktadır” şeklinde görüş bildirdi. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü Uzunköprü Orman İşletme Şefliği bölgenin orman kadastrosuna göre orman tahdidi dışında kaldığını açıkladı.

ASKI SÜRESİ TAMAMLANINCA…

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı da çevre ve toplum sağlığını koruyucu tüm tedbirlerin alınması ve ilgili imar planına plan notu olarak işlenmesi şartı ile OSB’nin uygun olduğunu duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dün Kavacık-Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin imar planının onaylandığını, söz konusu planın bir hafta boyunca askıda kalacağını belirtti. Askı süresi dolduktan sonra OSB inşaatına geçilecek. Müteşebbisler kısa süre içerisinde bölgede hafriyat çalışmalarına başlayacak.

KÖY DAYANIŞMA GRUBU

Hatırlanacağı üzere Kavacık Köyü Dayanışma Grubu, “Bir köyü bitirme projesi” başlıklı yazılı açıklama yapmış, açıklamada, projenin köye vereceği zararlar anlatılmış ve iptal edilmesi istenmişti.

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