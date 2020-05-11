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Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay’a kan bağışında bulundu

Adana Korolar Federasyonu'nun, hastanelerdeki hastaların kan ihtiyacını karşılamak ve kan bağışı bilincini yaygınlaştırma amacıyla “Kan Verirken Şarkı Söyle” sloganıyla duyurdu kampanya başladı.

Mehmet SERBES
10:04 -
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Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundu. Adana Korolar Federasyonu, Seyhan ilçesi Baraj Yolu üzerinde bulunan Gençlik Meydanı, Türk Kızılay Kan Bağış Evi'nde, kan bağışında bulunan vatandaşlara konser verdi. Kan bağışı yapan vatandaşlar dilediklerinde koro eşliğinde kendileri de şarkı söyledi.

FOTO: SÖZCÜ

ŞARKI SÖYLERKEN KAN VERDİLER

Adana Korolar Federasyonu Başkanı Suat Yener, “Kızılay'ın stoklarının az olduğu söylendi. Bunun üzerine insanların ilgisini çekerek kan verme sayısını yükseltmek istedik. Şu an insanlar toplandı kan bağışları yapılıyor. Sloganımız kan verirken şarkı söyleyin. Beraber şarkılar söylüyor, bir yandan da kan veriyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTO: SÖZCÜ

Son güncelleme: 10:19 11.05.2020
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