Vatandaşlardan polise anlamlı sürpriz

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri corona virüsü sebebiyle iptal edildi. Özel günlerini kutlayamayan polis ekipleri alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenmişti.

SALGINDA ÖN SAFTALAR

Cuma günü gece saatlerinde alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında da İstanbul'da 45 bin polis görev aldı. Yaşanan süreçte her gün en az 12 saat mesai yapan polisler bir yandan kentin asayişini sağlarken, öte yandan vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamaya devam ediyor. Kentin 182 yerinde kontrol noktası oluşturan trafik polisleri de araç denetimlerini sürdürüyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yoğun mesai harcayan polis ekiplerini birçok vatandaş da yalnız bırakmadı. Yaptıkları sahte ihbarlarla polis ekiplerini çağıran onlarca vatandaş, polis memurlarına alkışlarla destek oldu. Esenler'de sahte kavga ihbarıyla bir siteye çağrılan polis ekiplerine çok sayıda vatandaş evlerinin balkonlarından alkışlayarak destek verdi. O anlara dair kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak vatandaşlara teşekkür etti.