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Ve 3. gün… Önlemler sürüyor

Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları, karantina için getirildikleri yurtlarda 3. günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların pencerelere çıktığı, yurtlarda yakını olan vatandaşların da onlara erzak getirdikleri görüldü.

10:43 -
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Ve 3. gün… Önlemler sürüyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa’dan getirilen Türk vatandaşları, İstanbul’da 3 ayrı yurda yerleştirilmişti. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar bu sabah 3. günlerine uyandı. Toplam 14 gün boyunca karantinada tutulacak vatandaşların yakınları ise onlara ulaştırmak için erzak getirdi.

Karantinadaki vatandaşların pencerelerden dışarıyı izlediği görüldü.

stanbul’da karantinada tutulanların kaldığı 3 öğrenci yurdunda önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dışarıdan hiç kimse yurdun içine alınmazken, vatandaşların getirdikleri erzak poşetleri de polis ve özel güvenlikler tarafından kontrol edilerek alınıyor.

Avrupa Corona istanbul öğrenci Polis
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